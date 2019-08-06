فريق الدبابات الايراني يحرز المركز الثاني في الالعاب العسكرية بروسيا

ويضم مجموعة الفريق الايراني في هذه البطولة الدولية كلا من الفرق الروسية والقرغيزية والارمينية.

وافاد مراسل ارنا من موقع الحدث، ان محرك احدى دبابات الفريق الايراني تعرضت بالتزامن مع هذه المنافسات اليوم الى عطل فنى، لكن الطاقم استطاع من احتواء المشكلة وبلوغ خط النهاية.

علما ان الالعاب العسكرية الدولية، خلافا للألعاب الرياضية الخاصة بالقوات المسلحة، تستخدم فيها انواع المعدات والاجهزة القتالية والدفاعية بما فيها الدبابات والمدافع والطواقم ذات الصلة.

وتتنافس الفرق العسكرية المشاركة في هكذا مسابقات لتجسيد قدراتها الدفاعية والقتالية وسرعة اتخاذ الاجراءات في اداء المهام الموكلة على ارض الواقع.

وعقدت الدورة الاولى للالعاب العسكرية الدولية في عام 2015 باستضافة كل من روسيا وقرغيزيا.

انتهى ** ح ع