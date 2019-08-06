وزارة العلوم مستعدة لتوفير مزيد من الفرص لقبول الطلاب الأجانب

وخلال لقائه السفير العراقي لدى طهران "سعد جواد قنديل" اليوم الثلاثاء أضاف غلامي، ان تبادل الأساتذة بين جامعات البلدان المختلفة يعد خطوة فاعلة في سياق التواصل والتعاطي العلمي والتقني بين هذه البلدان.

وتابع، ان الجامعات الإيرانية تتمتع بمكانة مرموقة في العالم وقد حققت تقدما علميا جيدا.

وأعلن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا عن إستعداد وزارة العلوم لتوفير مزيد من الفرص لقبول الطلاب الأجانب؛ معربا عن سروره بأنه يدرس حاليا عدد ملحوظ من الطلاب العراقيين في الجامعات الإيرانية.

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