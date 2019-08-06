ايران وتركيا توقعان اتفاقا للتعاون الحدودي المشترك

واكد الجانبان الايراني والتركي خلال مراسم توقيع الاتفاق، اليوم الثلاثاء فی ماکو، ضرورة احترام اسس الجوار وتعزيز الامن في المناطق الحدودية المشتركة بين ايران وتركيا.

وفي تصريح له بالمناسبة، نوه العقيد حاجي زادة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها قوات حرس الحدود الايراني لحماية الامن في المناطق الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان قوات حرس الحدود الايراني مستعدة للتضحية بارواحها من اجل الدفاع عن حدود البلاد وقدمت العديد من الشهداء الابرار خلال الملاحم التي سطرتها في هذا المسار.

وقال قائد فوج الحدود الايراني بمدينة ماكو، ان قوات حرس الحدود الايرانيين والاتراك كثفت جهودها في سياق مكافحة عمليات التهريب داخل المناطق الحدودية؛ وهي تواصل اجراءاتها المشتركة في هذا الخصوص.

الى ذلك، اشار حاكم مدينة فان، الى الاواصر التاريخية العريقة بين الشعبين الايراني والتركي؛ مصرحا ان هذه العلاقات تسهم في تعزيز الاستقرار والامن على صعيد الحدود المشتركة بين البلدين.

ودعا بيلمر في هذا السياق الى تكثيف اللقاءات بين مسؤولي امن الحدود الايرانيين والاتراك.

هذا، وقرر الجانبان في لقائهما اليوم على عقد اجتماعات مشتركة دورية كل اشهر في تركيا وايران.

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