فيلم رسوم متحركة ايراني يعرض قريبا في 32 دولة

واعلنت استديوهات "هورخش" ان هذا الفيلم الطويل للرسوم المتحركة من تأليف وإخراج "اشكان رهكذر"، حصد تسعة جوائز على الصعيدين الوطني والدولي لحد الان ومن المقرر بان يعرض في 32 دولة بما فيها اميركا وروسيا واسبانيا والسويد واليونان والنرويج.

وسيبدا هذا العرض من السويد وفنلندا والنرويج من اليوم الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويستمر العرض ابتداء من اليوم الاول لشهر تشرين الاول/ اكتوبر القادم في كل من روسيا وارمينيا وأذربيجان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان واوكرانيا والدول المطلة على بحر البلطيق (لاتفيا ولتوانیا واستونيا) وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزيا وجورجيا واوسیتیا الجنوبية ومولدوفا.

ويبدا عرض فيلم "آخرين داستان" ابتداء من يوم 27 ايلول/سبتمبر القادم في الولايات المتحدة.

ويستمر عرض الفيلم في اسبانيا و13 دولة في منطقة جنوب شرق اوروبا بما فيها اليونان وألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والجبل الاسود ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وسلوفينيا في اقراص "دي في دي" منذ اليوم الاول من شهر تشرين الاول/اكتبر القادم.

وهذا الفيلم يشكل انطباعا حرا لكتاب "شاهنامه" الملحمي الذي قام الشاعر الايراني الشهير "ابوالقاسم فردوسي" بتأليفه ويروي هذا الفيلم قصص الملك "ضحاك" و"كاوه آهنغر" (الحداد) و"آفريدون".

وتتولي شركة sky entertainment بالتعاون مع استوديوهات "هورخش" عرض هذا الفيلم على الصعيد العالمي.

وهذا الفيلم يعتبر اول فيلم طويل للرسوم المتحركة تم انتاجه في استديوهات هورخش.

انتهى**2018/أ م د