وزير الطرق : مسيرة الانتاج المتنامية في البلاد ستتواصل رغم الحظر الشديد

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم تدشين باخرة "الماس - 1" لنقل الركاب في جزية قشم (بمحافظة هرمزكان - جنوب)، اضاف اسلامي : نحن اطلقنا على العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار/مارس 2019) شعار "تطوير الانتاج" رغم الظروف العصيبة الراهنة والناجمة عن أشد انواع الحظر الذي يمارس ضد بلادنا.

ونوّه وزير الطرق واعمار المدن الى ان انتاج الباخرة "الماس" المتطورة والتي تسع لـ 158 راكبا، بواسطة احد المصنعين المحليين مؤشر على هذه العزيمة الراسخة.

وتابع : نحن نسعى، انطلاقا من طاقاتنا الصناعية المحلية الى انتاج احدث الاجهزة واكثرها تقدما لضمان سلامة الطرق وتوفير رحلات آمنة للشعب.

علما ان مراسم تدشين باخرة "الماس قشم -1" بسعة 158 راكبا اقيمت اليوم الثلاثاء برعاية وزير الطرق واعمار المدن محمد اسلامي في جزيرة قشم.

انتهى ** ح ع