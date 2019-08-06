إقامة مسابقات الغوص في العمق العسكرية في الخليج الفارسي خطوة ذكية

وشكر صالحي أميري اليوم الثلاثاء، جهود القوات البحرية للجيش الإيراني خاصة رئيس سلاح البحر الأميرال "حسين خانزادي" ورئيس منظمة منطقة كيش الحرة "غلامحسين مظفري".

وتابع، ان الظروف التي تتمتع بها جزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوب)، تختلف تماما عن كافة المناطق الجغرافية في البلاد وان الطاقات الكامنة فيها قيمة للغاية؛ وتابع انه إذا ما أردنا إقامة حدث رياضي دولي في إيران، فان جزيرة كيش وبسبب سهولة الوصول إليها والإمكانيات المتوفرة فيها، تعد منطقة أكثر ملائمة من كافة المناطق الأخرى في البلاد.

وفي ذات السياق، قال مساعد وزير الرياضة والشباب "محمد رضا داورزني"، ان إقامة مسابقات الغوص في العمق العسكرية وفي أعلى مستويات، تعكس للعالم الأمن السائد في الخليج الفارسي، لكن الأعداء يحاولون الإيحاء بأن الموضوع يختلف تماما؛ مضيفا ان حضور بعثات مختلف الدول في جزيرة كيش ورؤية جمال جزيرة كيش والأمن السائد فيها بعث رسالة جيدة الى أصدقاءنا في أرجاء العالم.

وفيما أشار الى التكاتف والتعاون الودي القائم بين منظمة منطقة كيش الحرة وقوات بحرية الجيش في إقامة هذا الحدث الرياضي الكبير ونوه بالقدرات الإستشرافية للقوات المسلحة الإيرانية للحفاظ على أمن الخليج الفارسي لا سيما قوات البحرية للجيش الإيراني؛ مضيفا ان الخليج الفارسي يتمتع بأجواء طبيعية وجيدة.

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