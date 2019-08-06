هجوم انتحاري يودي بحياة 5 اشخاص في كابول

واعلن المتحدث باسم الخارجية الافغانية "نصرت رحيمي"، ان هذا الهجوم الانتحاري استهدف موظفي دائرة مكافحة المخدرات في العاصمة كابول.
يشار الى ان أي مجموعة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم لحد الآن.
انتهى ** ح ع
كابول / 6 اب / اغسطس / ارنا – ادّى هجوم انتحاري، وقع مساء اليوم الثلاثاء في المنطقة الحادية عشرة لمدينة كابول الافغانية، ادى الى مقتل 5 موظيين حكوميين واصابة 7 اخرين.
واعلن المتحدث باسم الخارجية الافغانية "نصرت رحيمي"، ان هذا الهجوم الانتحاري استهدف موظفي دائرة مكافحة المخدرات في العاصمة كابول.
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