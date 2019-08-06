هجوم انتحاري يودي بحياة 5 اشخاص في كابول

طهران/6 آب/أغسطس/إرنا- أعلن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا "منصور غلامي" عن إستعداد وزارة العلوم لتوفير مزيد من الفرص لقبول الطلاب الأجانب وتعزيز التعاون العلمي الدولي وقال، ان التواصل العلمي يوفر أرضية مؤاتية لتعرف الجامعات والمراكز الأكاديمية للبلدان على بعضها الآخر ويؤدي كذلك الى التسريع في وتيرة النشاطات البحثية المشتركة بين هذه الجامعات.