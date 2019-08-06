إلغاء التأشيرات يؤدي الى تعزيز العلاقات السياحية بين إيران والصين

وخلال ملتقى خاص إنعقد اليوم الثلاثاء في غوانزو حول إلغاء التأشيرات للرعايا الصينيين، أضاف شيرغلامعلي انه يتدفق سنويا نحو 25 ألف سائح من محافظة غواندونغ الصينية الى إيران؛ مضيفا انه من المتوقع زيادة هذا العدد بفضل إلغاء التأشيرات.

وفيما أشار الى توفر البنى التحتية السياحية اللازمة بين غوانزو وإيران، قال شيرغلامعلي ان خطوط ماهان الجوية الإيرانية تسيير ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا ذهابا وإيابا بين طهران وغوانزو ورحلتين أخريين بين طهران وشنجن والتي توفر أرضية ملائمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

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