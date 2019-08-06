العدو فشل في تشكيل تحالف دولي ضد إيران

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار وزير الداخلية الى الجانب السياسي للإنتخابات؛ قائلا ان إيران مرت بحقب ساخنة على مدى الأربعين عاما الماضية وان الشعب الإيراني وبالتناسب مع الظروف، أبدى ردود الأفعال اللازمة، لكننا اليوم وفي الوقت الراهن نشهد بأن العدو حشد ما لديه من قوة لضرب الجمهورية الإسلامية.

وقال، ان أعداء إيران قد أدركوا جيدا بأن الجمهورية الإسلامية لديها العزم والقدرة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وليس هناك أي سبيل لتغيير النظام؛ مضيفا ان إجراء الإنتخابات في هذه الظروف، لها علاقة مباشرة مع الأمن والسياسة الخارجية.

وتابع، انه يجب أن نسعى جاهدين لتحويل الانتخابات إلى مشهد حي للوحدة الوطنية وتواجد الشعب الإيراني الأبي على الساحة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في ظل انتخابات شرعية ونزيهة وفي أجواء آمنة.

وأضاف، ان وزارة الداخلية ستكون على قدر المسؤولية في هذا الخصوص.

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