الرئيس روحاني يعزي بوفاة زعيم علماء الشيعة في افغانستان

وقال روحاني في رسالة عزاء بعثها بالمناسبة الى اسرة الفقيد وطلابه والشعب الافغاني، "لقد وهب هذا العالم الورع عمره المبارك في سبيل ترويج العلوم الاسلامية، كما قدم على الاصعدة الفقهية والسياسية خدمات اجتماعية قيمة وانشـأ العديد من المراكز العلمية والدينية، ويحمل في سجلة المشرق عضوية المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت (عليهم السلام) وتخريج طلاب بارزين".

وقدم رئيس الجمهورية خالص العزاء والمواساة بمناسبة وفاة العالم الافغاني الجليل اية الله محمد اصف محسني، الى "الحوزات العلمية والشعب المؤمن في افغانستان الصديقة والشقية، وطلابه ومحبيه، لاسيما اسرته الكريمة واقاربه"؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بعلوّ الدرجات وان يحشره مع الائمة الاطهار (عليهم السلام).

انتهى ** ح ع