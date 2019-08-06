ظريف : امريكا لاتزال تستهدف المدنيين

واضاف : ان امريكا هي الكيان الاول والوحيد الذي استخدم الاسلحة النووية ضد المدن؛ مما خلف اكبر نسبة من الدمار، ولايزال (هذا البلد) مستمرا في استهداف المدنيين".

وكتب وزير الخارجية في تغريدته ايضا : (امريكا) عمدت هذه المرة من خلال الارهاب الاقتصادي الى نقض الاتفاق النووي كما تداب على معاقبة اولئك الذين يسعون للوفاء بهذا الاتفاق".

انتهى ** ح ع