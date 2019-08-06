روحاني: الحكومة سعت لصون حرية الصحافة قدر الامكان

وجاء في جانب من هذا البيان الذي تلاه المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ان الحكومتين الـ 11 و الـ 12 سعتا قدر الامكان وفي اطار صلاحيات الحكومة لصون حرية الصحافة وديمومتها، ولقد تابعنا فكرة حرية الصحافة واكدنا ضرورة حذف الرقابة غير المهنية على الصحافة ولكن لم تتوفر لغاية الان الارضية المساعدة للقبول التام بمثل هذه الفكرة.

واكد بان الحكومة تؤيد استخدام المواطنين للاجواء الافتراضية واضاف، اننا نعلم بان الاستخدام غير المناسب لهذه الاجواء موجود على نطاق محدود جدا لذا لا يمكننا منع الغالبية الساحقة من استخدام هذه الاجواء بسبب تلك الفئة الضئيلة التي تسيء استخدام هذه الاجواء.

وقال، اننا نفتخر بسعينا المنتظم لحراسة حرية تداول المعلومات ودعم وسائل الاعلام الحرة.

انتهى ** 2342