٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83428397
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بريطانيا مازالت تعارض سياسة الضغوط الامريكية القصوى ضد ايران

بريطانيا مازالت تعارض سياسة الضغوط الامريكية القصوى ضد ايران

لندن/ 6 اب / اغسطس/ ارنا - صرح مصدر بريطاني مطلع لـ "ارنا " بان الحكومة البريطانية مازالت تعارض سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها امريكا ضد ايران .

واضاف المصدر البريطاني الذي طلب عدم ذكر اسمه ان بريطانيا ابلغت الجانب الامريكي بموقفها عدة مرات ، مضيفا ان لندن ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران.

وبشان تشكيل مجموعة دولية لمراقبة الملاحة في الخليج الفارسي زعم المصدر البريطاني ان هذا الاجراء يهدف لحماية السفن في المنطقة وتعزيز تطبيق القوانين الدولية.

يذكر ان بريطانيا وبعد فشلها في ايجاد تحالف بحري اوروبي في منطقة الخليج الفارسي اصدرت الثلاثاء بيانا اعلنت فيه موافقتها على الانضمام الى تحالف دولي بزعم حماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

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