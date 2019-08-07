بريطانيا مازالت تعارض سياسة الضغوط الامريكية القصوى ضد ايران

واضاف المصدر البريطاني الذي طلب عدم ذكر اسمه ان بريطانيا ابلغت الجانب الامريكي بموقفها عدة مرات ، مضيفا ان لندن ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران.

وبشان تشكيل مجموعة دولية لمراقبة الملاحة في الخليج الفارسي زعم المصدر البريطاني ان هذا الاجراء يهدف لحماية السفن في المنطقة وتعزيز تطبيق القوانين الدولية.

يذكر ان بريطانيا وبعد فشلها في ايجاد تحالف بحري اوروبي في منطقة الخليج الفارسي اصدرت الثلاثاء بيانا اعلنت فيه موافقتها على الانضمام الى تحالف دولي بزعم حماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

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