سفیر الاکوادور :توجهاتنا تتلاقى بشكل كبير مع ايران في الاوساط الدولية

واضاف" الخاندرو اورتغا ألميدا" في تصريح لمراسل ارنا حول علاقات ايران والاكوادور : ان البلدين يتمتعان بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الايجابية معلنا دعم بلاده لمساعي ايران من أجل حرية واستقلال سيادتها الوطنية.

وقال اورتغا : كان من المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاكوادور خلال الاشهر الاخيرة للبحث حول تنمية العلاقات الاقتصادية لكن الغيت الزيارة معربا عن امله بان تتم هذه الزيارة في اقرب وقت.

واوضح ان الكثير من الايرانيين يزورون الاكوادور دون الحاجة الى تاشيرة الدخول الامر الذي يسهل السفر الى هناك ، مشيرا الى ان عدد الايرانيين المقيمين في الاكوادر يبلغ نحو الف شخص.

واوضح إن هيكلية المؤسسات الاجتماعية في الإكوادور تشبه إيران إلى حد كبير، لافتا الى الشبه بین القيم الاجتماعية والعائلية في البلدين حيث لا شعر الايرانيون بانهم في وطنهم الثاني.

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