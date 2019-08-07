من هو الشهيد صارمي مراسل "ارنا" الذي اطلق على يوم استشهاده يوم الصحفي؟

وقد ولد الشهيد صارمي في احدى قرى مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان (غرب ايران) عام 1968 حيث كان والده يعمل فلاحا يزور الكويت بين الحين والاخر للعمل هناك.

وكان الشهيد يعمل مع والده منذ الطفولة في الزراعة ودرس في القرية المرحلة الابتدائية وتوجه الى مدينة بروجرد لمواصلة دراسته وسكن في منزل شقيقته هناك.

وشارك بعد فترة في الامتحانات العامة ونجح في فرع الجغرافيا فغادر الى طهران وتوجه الى جبهات الحرب التي فرضها الديكتاتور العراقي صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال تعبئة طلبة‌ الجامعات من جامعة طهران.

وشارك الشهيد صارمي في الحرب المفروضة على ايران لمدة 17 شهرا ثم عاد الى الجامعة لمواصلة دراسته وبدأ في نفس الوقت التعاون مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء " ارنا " عام 1992.

وتم اختياره رئيسا لمكتب ارنا بمدينة مزار شريف شمال افغانستان حتى يوم استشهاده على يد جماعة طالبان عام 1998.

وكان آخر خبر ارسله الشهيد صارمي الى طهران هو سقوط مدينة مزار شريف بيد جماعة طالبان ودخول قوات الجماعة الى مبنى قنصلية ايران وذلك قبل شهادته بدقيقتين.

واطلق على يوم استشهاده يوم الصحفي تخليدا لذكرى الفقيد وموظفي قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين استشهدوا معه في.

انتهى*1049