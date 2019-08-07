روحانی: الإدارة الأميركية علمت جيدا بأن الحظر ضد إيران لن يجدي نفعا 

وأضاف الرئيس حسن روحاني في كلمة له اليوم الاربعاء خلال لقاء مدراء وباحثي مؤسسة الجهاد الجامعي، الى العقوبات الامريكية غير المسبوقة على ايران منذ 40 عاما؛ قائلا، ان الاعداء فهموا أنهم لم يحققوا ما يرمون اليه عبر فرض الحظر الجائر على الشعب الايراني.
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طهران/7 آب/أغسطس/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان الأميركيين علموا بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي نتيجة عبر فرض الحظر على إيران وانهم قد يأسوا من تغيير نظام الجمهورية الإسلامية والمساس باستقلال الشعب الإيراني.
وأضاف الرئيس حسن روحاني في كلمة له اليوم الاربعاء خلال لقاء مدراء وباحثي مؤسسة الجهاد الجامعي، الى العقوبات الامريكية غير المسبوقة على ايران منذ 40 عاما؛ قائلا، ان الاعداء فهموا أنهم لم يحققوا ما يرمون اليه عبر فرض الحظر الجائر على الشعب الايراني.
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