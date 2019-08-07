وزير الدفاع : سنكشف قريبا عن انجازات جديدة في الدفاع الجوي

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قدم العميد امير حاتمي في تصريح للصحفيين التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المراسل الذي يصادف اليوم كما هنأ زملائه في الصناعة الدفاعية والشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص والجامعات والقوات المسلحة بمناسبة حلول يوم الصناعة الدفاعية الذي يصادف 22 اغسطس، وقال : سنكشف في هذا اليوم وكما السنوات الماضية عن انجازات دفاعية جديدة.

واشار العميد حاتمي الى ازاحة الستار الاسبوع القادم عن سيارة عسكرية في مدينة اصفهان وقال ان هذه السيارات ذات استخدامات متعددة للقوات المسلحة.

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