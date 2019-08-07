توقيع 46 دولة على وثيقة سنغافورة الدولية

واضاف عباسي الذي يرافق وزير العدل للتوقيع على وثيقة سنغافورة، ان الجمهورية الاسلامية كانت من الدول الاوائل التي وقعت على هذه الوثيقة الدولية في مجال التجارة .

وقال ايضا ان التوقیع على الوثيقة يشكل خطوة هامة في سياق التسريع في تنفيذ تسويات قائمة على الوساطة معربا عن امله ان تنظم دول اخرى اليها والتوقيع عليها.

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