توقيع 46 دولة على وثيقة سنغافورة الدولية

واضاف عباسي الذي يرافق وزير العدل للتوقيع على وثيقة سنغافورة، ان الجمهورية الاسلامية كانت من الدول الاوائل التي وقعت على هذه الوثيقة الدولية في مجال التجارة .
وقال ايضا ان التوقیع على الوثيقة يشكل خطوة هامة في سياق التسريع في تنفيذ تسويات قائمة على الوساطة معربا عن امله ان تنظم دول اخرى اليها والتوقيع عليها.
انتهى**م م/أ م د
طهران / 7 آب / اغسطس / ارنا – قال نائب وزير العدل الايراني لشؤون حقوق الانسان والشؤون الدولية " محمود عباسي " ان وثيقة الامم المتحدة "اتفاقيات التسوية الناتجة عن الوساطة" المعروفة بوثيقة سنغافورة تم التوقيع عليها من قبل 46 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية.
واضاف عباسي الذي يرافق وزير العدل للتوقيع على وثيقة سنغافورة، ان الجمهورية الاسلامية كانت من الدول الاوائل التي وقعت على هذه الوثيقة الدولية في مجال التجارة .
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