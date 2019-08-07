قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تعزيز الرؤية الثورية لدى النخب العلمية الشابة

وأضاف سماحته صباح اليوم الأربعاء خلال لقائه أعضاء المنتخب الوطني للكرة الطائرة و115 شخصا من النخب الشبابية في البلاد من الحائزين على الميداليات من الأولمبيادات العلمية الوطنية والدولية؛ مؤكدا على هؤلاء الشباب ضرورة تعزيز الفكر الثوري والإسلامي والبصيرة لديهم؛ وتوطيد علاقتهم القلبية بالله سبحانه وتعالى وعدم نسيان التوكل عليه والإستعانة منه.

وأشاد سماحته بالرؤية الثاقبة والعقلانية التي تمتلكها النخب الشبابية؛ معتبرا مسيرة التفوق بأنها مسيرة مفتوحة لا نهاية لها وقال: ان التقدم العلمي المفيد للبلاد هو التقدم الذي ينم عن رؤية ثورية وقائمة على الفكر الإسلامي؛ مؤكدا ان النخب الشبابية عليهم أن يحددوا أهدافهم في تحطيم حدود العلم والتقنية ورسم حدود جديدة.

وفيما أثنى سماحة قائد الثورة الإسلامية بالخطوة المتخذة من قبل النخب الشبابية في إهداء ميدالياتهم لسماحته، نوه الى أن إهداء هذه الميداليات ليس إهداء لشخصه بالذات (بل انها هدية له بوصفه قائدا للثورة الإسلامية)، وهي خطوة رمزية؛ مضيفا: انني على الرغم من قبول هذه الهدايا، سأرجع هذه الميداليات الى أحبائي النخب الشباب ليحتفظون بها عندهم.

كما أشار سماحته الى حضور واحدة سيدة بين النخب العلمية الحائزة على ميداليات مع طفلها الصغير؛ قائلا، ان حضور هذه السيدة المحترمة مع زوجها وطفلها الصغير يؤكد أن السيدات وعلى الرغم من إمتلاكهن لأسر وأزواج وأطفال يستطيعون تحقيق نجاحات كبرى.

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