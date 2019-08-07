اللواء سلامي : قواتنا المسلحة سترد بحزم على اي اعتداء

وفي تصريح له اليوم الاربعاء على هامش تفقده للمناطق الحدودية والمرتفعات في محافظة كرمانشاه (غرب)، اعرب اللواء سلامي عن بهجته للتأهب الشامل الملحوظ "لدى ابناء الشعب الايراني" في سياق حماية وحدة الاراضي وامن البلاد الاسلامية.

كما اثنى القائد العام للحرس الثوري على جهود وتضحيات ويقظة المضحين في المناطق الحدودية الوعرة؛ مشددا على ان الحدود تشكل اليوم خطا احمر بالنسبة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبدا القائد العام للحرس الثوري اليوم الاربعاء زيارة تفقدية لعدد من المقار الامنية الواقعة في مرتفعات وحدود محافظة كرمانشاه؛ رافقه جمع من القادة العسكريين والمسؤولين.

علما ان محافظة كرمانشاه تجمعها حدود مشتركة بمساحة 371 كم مع العراق.

انتهى ** ح ع