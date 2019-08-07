بمناسبة مرور 40 عاما على العلاقات الايرانية – الكوبية؛

واضاف البيان : ان جمهورية كوبا والجمهورية الاسلامية الايرانية قررتا في تلك الفترة ان تعيدا العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما؛ وبذلك فقد اصبحت كوبا واحدة من اولى الدول التي اعترفت بالجمهورية الجديدة التي كانت قد انبثقت من الثورة الاسلامية؛ هذه الخطوة شكت انطلاقة للعلاقات القائمة على المحبة بين الشعبين ايضا، وهي متواصلة حتى يومنا الحاضر.

ولفت البيان الى ان البلدين ساندا بعضهما الاخر على مرّ العقود الاربعة الماضية وحافظا على علاقات المودة القائمة بينهما والتي تكللت بالتعاون الايجابي والوثيق في مختلف المجالات بما فيها الـ"بيوتكنولوجيا" والصحة.

وذكر البيان ان كوبا تولي اهمية بالغة الى اواصر التعاون العريقة بين البلدين، وتعترف بحق ايران في تطوير الابحاث والانتاج والاستخدام السلمي ومن دون اي تمييز للطاقة النووية.

السفارة الكوبية في طهران، اشارت خلال بيانها الصادر (اليوم)، الى انه في ضوء السيناريو الدولي اليوم حيث تواجه كل من كوبا وايران فيه حظرا امريكيا شديدا للقضاء على اقتصاد البلدين وتعريض شعبيهما الى مزيد من الحرمان، ينبغي توظيف هذه الظروف وتبديلها الى فرص مواتية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري اكثر فاكثر.

واكد البيان على، ان "كوبا تندد بشدة جميع انواع الحظر والاجراءات القسرية الاحادية من قبل الولايات المتحدة ضد ايران، والذي يستهدف في واقع الامر الشعب الايراني ويشكل انتهاكا سافرا لحقوقهم.

انتهى ** ح ع