مسؤول : العلاقات التجارية بين ايران والامارات آخذة بالتنامي

وفي تصريح له (اليوم الاربعاء)، اكد فرزانكان على ضرورة الاستقرار والامن في المنطقة؛ واصفا ذلك من ركائز التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول الاقليمية.

وتابع : ان دولة الامارات العربية المتحدة تعي بدورها ان ازدهارها مرهون بالاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

كما لفت رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والامارات، الى انه في ضوء تواجد عدد ملحوظ من رجال الاعمال الايرانيين بدولة الامارات ولاسيما امارة دوبي ودورهم المؤثر في هذا البلد، فإن الرغبة متوفرة في اقامة التعاون مع ايران.

وفي السياق، نوه المسؤول التجاري الايراني بجهود وزارة الخارحية ومنظمة التنمية التجارية في ايران لتعزيز العلاقات مع دول الجوار؛ وبما يشمل الدول المطلة على الحدود المائية وايضا البرية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال فرزانكان : انه خلافا للحظر، فإن الاجواء السياسية السائدة بين البلدين تسير باتجاه التحسن.

واضاف : يبدو ان هناك بعض الاجراءات المتبعة للتسهيل في مجال استصدار تاشيرات الدخول وتسجيل الشركات ومواصلة القضايا المصرفية؛ الا انها ليست بالمقدار الذي نتوقعه، لكن الامور تتجه نحو التيسير ولاداعي لمزيد من الاصرار على هذه القضايا.

وبحسب رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية – الاماراتية، يبلغ التعداد السكاني في امارة دبي 3 ملايين و500 الف شخص؛ بينهم 600 الف من الرعايا الايرانيين، كما تنشط في هذه الامارة 6 الاف شركة ايرانية، و8 الاف تاجر ايراني.

انتهى ** ح