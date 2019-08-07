سنائي يبحث وبوغدانوف الاوضاع الراهنة في منطقة الخليج الفارسي

وافاد مراسم "ارنا" من موسكو، ان الجانبين الايراني والروسي استعرض في لقائهما مبادرة روسيا بشأن (مفهوم) الامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.
الى ذلك، اثنى السفير الايراني في موسكو على موقف روسيا في التنديد بالحظر المفروض من جانب امريكا على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
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موسكو / 7 اب / اغسطس / ارنا – التقى سفير الجمهورية الاسلامية المفوض لدى روسيا "مهدي سنائي"، بمبعوث الرئيس الروسي الخاص الى الشرق الاوسط "ميخائيل بوغدانوف"، وناقش الجانبان الظروف والتطورات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي واليمن وليبيا وفلسطين والبنان.
وافاد مراسم "ارنا" من موسكو، ان الجانبين الايراني والروسي استعرض في لقائهما مبادرة روسيا بشأن (مفهوم) الامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.
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