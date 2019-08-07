وزير الداخلية: تحليلات العدو تجاه ايران خاطئة

وخلال لقائه اليوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه في محافظة جهارمحال وبختياري وامام جمعة مدينة شهر كرد (غرب)، اشار رحماني فضلي الى ظروف البلاد الراهنة وقال، ان الاعداء وبناء على تفسيرات وتحليلات وايحاءات المنافقين (زمرة خلق الارهابية) والمعاندين ودعاة الملكية، تصوروا بعد احداث العام 1396 (ه.ش) (نهاية العام 2017) في البلاد بان الثورة الاسلامية ستنتهي بممارسة ضغط بحده الاقصى.

واضاف وزير الداخلية، لقد تصور الاعداء في القضايا الاقليمية بانهم يمكنهم القيام باجراءات ما الا ان قضايا سوريا تمضي في مسارها وقضايا اليمن اتجهت في منحى بحيث ان الامارات وبكل نفقاتها التي وظفتها واصبحت حليفة للسعودية قد اضطرت لسحب قواتها من اليمن وان السعودية ايضا تحاول بصورة ما سحب قواتها ، اثر عدم تحقيق اهدافهم بعد كانوا قد تصوروا بان اليمن سيسقط في غضون شهرين.

واشار الى اسقاط الحرس الثوري الطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك حيث انتبه العدو من خلال ذلك بان ايران تمتلك الارادة وكذلك الصمود اللازم للوقوف امام اي تهديد.

كما نوه الى العمل اللاقانوني الذي قامت به البحرية البريطانية في منطقة جبل طارق باحتجاز ناقلة النفط الايراني "غريس 1" واشار الى صمود ايران امام ذلك حيث ادرك العدو بانه لا يمتلك القدرة على الاطاحة بالجمهورية الاسلامية.

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