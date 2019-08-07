معبر برويزخان يؤدي دورا مهما جدا في التبادل التجاري مع العراق

وخلال زيارته التفقدية اليوم الاربعاء الى مدينة قصرشيرين ومعبر برويزخان الرسمي والمحطة الدولية في هذه الحدود (غرب ايران) ووتيرة الصادرات وعبور المسافرين من هذا المعبر قال، انه تم خلال العام الماضي تصدير سلع (من قبل ايران) بقيمة 9 مليارات دولار الى العراق من ضمنه ما بين 3.5 الى 4 مليارات دولار الى اقليم كردستان العراق.

واضاف، انه وفي ضوء الافاق المرسومة خلال زيارة الرئيس روحاني الى العراق فان الجهود تبذل لايصال الصادرات (الايرانية) الى 20 مليار دولار.

وقال القنصل الايراني، انه كلما تم تعزيز البنية التحتية والظروف والارضية اللازمة للصادرات في حدود برويزخان الرسمية فان البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق سينتفعان من وراء ذلك.

من جانبه قال حاكم مدينة قصرشيرين مراد علي تاتار بان ما بين 800 الى 1200 شاحنة سلع تعبر يوميا كمعدل من حدود برويزخان الرسمية وبالامكان رفع الرقم في ضوء الطاقات المتاحة.

انتهى ** 2342