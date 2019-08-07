امام جمعة طهران: المصاعب الراهنة بداية لازدهار ايران الغد

وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال مراسم الذكرى السنوية الثانية لتابين الشهيد المدافع عن المقدسات مرتضى حسين بور، اشار ابوترابي فرد الى مؤامرات الاعداء وقال، ان المسؤولين وبغية قطع تبعية الميزانية للنفط قد قرروا خفض نفقات البلاد وتوظيف مصادر البلاد من بيع النفط في طريق الاستثمار للاجيال القادمة.

واعتبر ابوترابي فرد الطريق الوحيد لاقتدار وعزة الشعب الايراني هو استلهام الانموذج من الشهداء وقال، ان الاعداء يشاهدون ترسيخ عزة واقتدار الشعب الايراني يوما بعد يوم وهم يشعرون بالعجز امام هذا الشعب ويرون انفسهم مهزومين في كل الساحات.

انتهى ** 2342