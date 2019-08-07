آية الله آملي لاريجاني: سلوكيات الاميركيين اللاعقلانية نابعة من العجز في سياستهم الخارجية

وقال آية الله آملي لاريجاني في كلمته خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام الاربعاء، اننا نشكر وندعم وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ونستنكر سلوكيات الاميركيين اللاعقلانية وغير المنطقية، سلكويات نابعة عن العجز واليأس والمازق الذي وصلوا اليه في سياستهم الخارجية.

واشاد بالخطوة الشجاعة التي اقدمت عليها قوات حرس الثورة في توقيف ناقلة النفط البريطانية لارتكابها مخالفات للقوانين الدولية للملاحة البحرية وقال، ان هذه الخطوة كانت شجاعة في الحقيقة وكانت ضرورية لتحذير دول مثل بريطانيا واميركا كي لا يظنوا بانهم يمتلكون هيمنتهم التي كانت لهم في القرن التاسع عشر وانه بامكانهم ممارسة الظلم والجور ضد شعوب العالم.

وتابع آية الله آملي لاريجاني، ان المسالة الاخرى هي الطريق المغلق الذي وصل اليه الاميركيون ونتيجته اليأس والعجز والمازق الذي يعاون منه واحد اوجهه هو الحظر الذي فرضوه على وزير الخارجية الايراني.

واكد بان ترامب لا يمكنه تحقيق شيء من تصرفاته غير المنطقية والخارجة عن الاعراف الدولية واضاف، اننا بعون الباري تعالى وفي ظل الوحدة والتضامن الداخلي وبذل المزيد من الجهد والاعتماد على الطاقات الداخلية واستثمار الارصدة الوطنية، سنتخطى هذه المشاكل التي اختلقها ترامب لبلادنا ومن المؤكد ان النصر سيكون حليف شعبنا في ظل صموده وتوكله على الله.

انتهى ** 2342