مجموعة الصداقة البرلمانية الكوبية - الايرانية تندد بالحظر على ايران

و وصف البيان، الحظر الامريكي بانه "يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الايراني وتسبب في معاناة شديدة له"؛ لافتا الى ان الحظر احادي الجانب ضد دولة مستقلة بذريعة مزاعم واهية وحمقاء، یتعارض ومعايير ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية کما يعيق جهود الدول من اجل الحصول على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعلنت مجموعة الصداقة البرلمانية الكوبية – الايرانية عن تاييدها لمواقف الرفض المعلنة من جانب المجتمع الدولي فيما يخص قرار الادارة الامريكية المتمثل في الانسحاب من "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

وتابع البيان : ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، شكل اجراء غير مسؤول وانتهاكا لاسس التعايش بين الدول؛ وفي ضوء الظروف الدولية الراهنة، يعد تهديدا جادا للسلام والامن في المنطقة.

وجاء في هذا البيان ايضا : نعلن من جديد اعترافنا بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجراء الحوث وانتاج واستخدام سلمي للطاقة النووية دون اي تمييز.

وفي الختام، اعرب مجموعة الصداقة البرمانية الكوبية الايرانية عن تضامنها مع الشعب الايراني ومجلس الشورى الاسلامي والجمهورية الاسلامية في مواجهة الحظر والتهديدات من جانب الولايات المتحدة الامريكية؛ متطلعة الى اجتياز ايران لكافة العقبات الراهنة وبما يضمن السعادة والرقي لشعبها العظيم.

انتهى ** ح ع