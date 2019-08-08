الحظر على ظريف احد اكثر قرارات ترامب غرابة

وفي حديثه لقناة الـ سي ان ان التلفزيونية الامريكية، اوضح مونيز، انه "فی ضوء دعوة الرئيس الامركي ايران للتفاوض، وهو يتحدث عن الحوار من دون شرط مع الجانب الايراني، فإن اتخاذ هكذا قرار لكونه يزيد من الضغوط على ايران سيؤدي الى تعقيد الامور بشدة".

ولفت الوزير الامريكي السابق، الى ان ترامب ينتهج "دبلوماسية شخصية" على صعيد ادارة البلاد؛ مبينا "لكن المشكلة هنا تكمن في مرحلة انتقال المفاوضات الى مستوى الخبراء، وذلك على غرار ما حدث في عام 2015 حيث تجلّت المشاكل خلال المفاوضات النووية مع ايران".

انتهى ** ح ع