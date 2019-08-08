اللواء سلامي : العدو يعاني من زوال العقل والحنكة السياسية

اللواء سلامي، اكد خلال كلمة له اليوم الخميس امام حشد من قوات الحرس الثوري بمدينة كرمانشاه (غرب)، ان صمود الشعب الايراني تسبب في الاحباط السياسي للعدو، وادى الى تضاؤل وزوال اقتداره.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تخوض اليوم حربا شاملة ضد القوى العالمية؛ مضيفا ان شياطين العالم تحالفوا في اطار ائتلافات صغيرة وكبيرة لفرض اكبر نسبة من الضغوط الاقتصادية والحرب النفسية والحصار، وحتى الضغوط الامنية والتهديد وبث الرعب ضدنا.

وتابع : ان جميع القوى المؤثرة في جبهة الاستكبار وجّهت سهامها نحو ايران بوصفها القلب السياسي للعالم الاسلامي، ونحن اليوم نشاهد تمحور اعتى قوى العدو على معاداة الثورة والجمهورية الاسلامية والشعب الايراني المسلم؛ لافتا في الوقت نفسه الى انه في موازاة هذه الحقيقة المرة والعصيبة، هناك واقع حلو ورائع يبشر باقتراب شمس العدو من الغروب والزوال.

وفي السياق، اشاد اللواء سلامي بمواقف قائد الثورة الاسلامية الحيكمة والصلبة امام قوى الغطرسة والتي قادت سفينة الثورة الاسلامية الى بر الامان.

واردف قائلا : نحن نشاهد اليوم تاسيس جيوش قائمة على نهج الثورة الاسلامية والقضاء على الكيان الصهيوني؛ مشددا على انه في حال اندلاع اي حرب جديدة داخل المنطقة سيكون ذلك بمثابة تهديد كبير للعدو الصهيوني وسيؤدي الى انهياره قطعا؛ وهو ما لارغب فيه الاعداء.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الى تعاظم اقتدار الثورة الاسلامية بفضل توجيهات سماحة القائد ومساندة الشعب؛ مردفا، ان عظمة الشعب الايراني اليوم اصابت العدو بالاحباط والفشل.

انتهى ** ح ع