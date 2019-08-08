عبد الامير قبلان استقبل المستشار الثقافي الايراني الجديد

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثقافية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، وتم التأكيد على ضرورة توطيد العلاقات وترسيخها ولا سيما ان البلدين والشعبين الصديقين مرتبطان بعلاقات تاريخية اخوية ينبغي تطويرها، و جرى استعراض مجمل الاوضاع على الساحة الاسلامية والمحلية.

وتمنى سماحته خلال اللقاء الذي جري امس الاربعاء للمستشار الجديد التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة مشددا على ضرورة بذل الجهود لترسيخ العلاقات المشتركة بين لبنان وايران لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين الصديقتين.

وبعد اللقاء اشار خامة يار الى انه "كان لي الشرف بزيارة الشيخ قبلان في بداية مهمتي الثقافية ونحن على اعتاب ​عيد الاضحى​ اتيت لتقديم تهاني المسؤولين الايرانيين وباسمي الشخصي لاتمنى له الصحة والعافية وفي نفس الوقت ابدينا استعدادنا للتعاون كما كان سابقا واكثر من ذي قبل وخاصة مع الاخوة في المجلس و​الطائفة الشيعية​ وكل الطوائف الاخرى في لبنان على اختلاف اتجاهاتهم واطيافهم، واتصور اننا نعيش في ظروف حرجة بحاجة الى التلاحم والتعاضد والتعاون في ما بيننا لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الامة الاسلامية وخاصة في ما يتعلق بالجانب الثقافي للجمهورية الاسلامية، فهو مخزون ثقافي وفكري كبير وهذا المخزون يستطيع ان يكون في خدمة كل الاتجاهات الثقافية في البلد وهذه نقطة اساسية وانا سعيد جدا باللقاء مع سماحته والاخوة في هذا المجلس الكريم وعلى استعداد لتطوير العلاقات مع كافة التيارات السياسية والدينية في هذا البلد".

انتهي**1110