حرس الثورة الاسلامية : المراسلون مستقبل القوة والاقتدار في ايران

واشاد الحرس الثوري في بيانه، بالدور العظيم الذي يضطلع به القائمون على وسائل الاعلام في تجسيد 4 عقود من الانجازات والملاحم الكبرى الخالدة في تاريخ الشعب الايراني.

واكد البيان، ان جانبا كبيرا من الوحدة والتآلف واليقظة والبصيرة لدى الشعب الايراني الذي يبعث على الفخر والاعتزاز والذي اثار ذهول العالم اليوم، يعود الى الجهود الصادقة للمراسلين والقائمين على وسائل الاعلام وتضحياتهم؛ الذين لطالما دأبوا على بث الحقائق وتغطية سريعة للاحداث والتطورات على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية.

وتابع البيان : ان المواقف المعلنة والقائمة على معايير القوة والتعهد والتخصص من جانب القائمين على الوسط الصحافي في ايران الاسلامية ازاء الاحداث والتطورات المختلفة في العالم، اثارت غضب الامبراطورية الاعلامية التابعة لنظام السلطة والرسمالية الغربية.

ولفت الحرس الثوري في بيانه ايضا، الى ان جهود الصحفيين في سياق تقديم صورة مشوقة ورائعة وحقيقية عن الشعب الايراني الابي والتعريف بطاقاته الهائلة، وايضا تجسيد الانجازات المحققة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتألقها على الصعيد العالمي، اسهم جميع ذلك في افشال المؤامرات والفتن الصريحة والخفية من جانب الاستكبار العالمي، وفضح مخططات امريكا وحلفائها الغربيين والاقليميين ضد الشعب الايراني المسلم ولاسيما ضلوع هؤلاء في تطورات المنطقة وحروب الانابة والارهاب التكفيري الفاشل في غرب اسيا؛ واصفا هذه الجهود بانها وثائق تبعث على الفخر والاعزاز وتدلّ على وفاء المراسلين بمسؤولايتهم المهنية.

كما ثمّن البيان، دأب المراسلين في ايران الاسلامية على تخليد الملاحم والخبرات المكتسبة من فترة الدفاع المقدس وايصالها بيد الاجيال الجديدة، والتنويه بضرورة التواصل بين الاجيال الماضية والقديمة لصدّ مؤامرات الاستكبار والصهيونية الدولية، وذلك انطلاقا من الوصايا الحكيمة للامام الخميني (ره) وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية القيمة.

وفي ختام البيان، احيي الحرس الثوري ذكرى استشهاد الشهيد محمود صارمي، مهنئا جميع القائمين على وسائل الاعلام في ايران والمراسلين بمناسبة حلول "يوم الصحفي".

انتهى ** ح ع