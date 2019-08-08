تأهل 8 مصارعين ايرانيين الى دور النصف نهائي لبطولة الجائزة الكبرى في جورجيا

وخلال منافسات المصارعة الرومانية عصر اليوم الخميس في اطار هذه البطولة، تأهل المصارعون الايرانيون "شيرزاد بهشتي طلا" و"عليرضا نجاتي" للوزن 60 كغ، ومصارع الوزن 67 كغ "حامد تاب"، وايضا "محمد علي كرايي" في الوزن 77 كغ، تأهلوا جميعا الى دور النصف نهائي.

وفي فئة المصارعة الحرة استطاع كل من المصارعين الايرانيين "عليرضا سرلك" في الوزن 57 كغ، و"بيمان بابائي" للوزن 65 كغ، و"رضا رفيعي" في وزن 74 كغ من التاهل ايضا الى دور النصف نهائي لبطولة المصارعة الدولية المقامة حاليا في عاصمة جورجيا تبليسي.

انتهى ** ح ع