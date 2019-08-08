المتحدث باسم الحكومة : تقرير الـ بي بي سي يكشف عن الوجه القبيح للحظر

واوضح ربيعي، عبر تغريدة نشرها اليوم الخميس، ان التقرير الذي قدمته "اناهيتا شمس" حول التداعيات الاجرامية الناجمة عن الحظر الامريكي على الادوية، يكشف خلافا لما هو المعهود في نشاطات الفضائيات الاجنبية، عن الوجه البغيض لهذا الحظر ويفند مزاعم هوك.

وارفق المتحدث باسم الحكومة صورة تحوي قائمة من المعلومات الاحصائية، وفق تقرير الـ بي بي سي، بشأن اثار الحظر السلبية؛ مؤكدا ان هذه القائمة تقدم نبذة عن القيود المفروضة على الادوية بسبب قرار ترامب المعادي لايران في الانسحاب من الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع