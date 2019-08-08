اليمن...إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات قوى العدوان في عسير

وأفاد مصدر في وحدة القناصة للمسيرة نت عن قنص 6 عناصر لقوى العدوان شرق جبل الدود وشرق جحفان في جيزان.

وفي عسير أطلق الجيش واللجان الشعبية 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا في وقت سابق من يوم امس من كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي شمال شرق جبل النار قبالة جيزان ما أدى إلى تكبيد قوى العدوان عشرات القتلى والجرحى خلال الزحف الذي استمر 4 ساعات، فيما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في أبواب الحديد بعسير.

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