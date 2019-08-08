٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83430837
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عمليتان واسعتان لسلاح الجو اليمني المسير باتجاه مطار أبها الدولي

عمليتان واسعتان لسلاح الجو اليمني المسير باتجاه مطار أبها الدولي

طهران / 9 اب /اغسطس /ارنا- قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الخميس إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

وافاد موقع "المسيرة نت" ان العميد سريع اوضح أن العملية الأولى استهدفت برج الرقابة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف أن العمليتين تسببتا بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني.

وجدد العميد سريع الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ في الخامس من الشهر الجاري عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف 2k المسيرة.

يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ خلال الثلاثة الأشهر الماضية 60 عملية بمعدل عمليتين كل 72ساعة استهدفت مقرات وقواعد ومنشآت قوى العدوان منها 16عملية على مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11عملية على مطار نجران و 9 عمليات على قاعدة خميس مشيط.

انتهى ** 2342

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