قرار عدم وضع الختم على جوازات سفر الوافدين يدخل حيز التنفيذ

واضاف "سلمان ساماني" اليوم الجمعة لمراسل ارنا، أنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد .

وكان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني قد أصدر قبل ذلك مرسوما رئاسيا بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.

وكان رئيس الجمهورية قد أوعز بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.

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