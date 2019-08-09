٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83430914
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المتحدث باسم الداخلية:

قرار عدم وضع الختم على جوازات سفر الوافدين يدخل حيز التنفيذ

قرار عدم وضع الختم على جوازات سفر الوافدين يدخل حيز التنفيذ

شهركرد/ 9 آب/ اغسطس/ارنا- قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية قد دخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الحدودية.

واضاف "سلمان ساماني" اليوم الجمعة لمراسل ارنا، أنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد .

وكان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني قد أصدر قبل ذلك مرسوما رئاسيا بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.

وكان  رئيس الجمهورية قد أوعز بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.

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