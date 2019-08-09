٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٢:٢٧
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431304
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استشهاد ابراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم حركة انصار الله

استشهاد ابراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم حركة انصار الله

طهران / 9 اب / اغسطس /ارنا- اعلنت وزارة الداخلية اليمنية استشهاد إبراهيم بدر الدين الحوثي على "أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، متوعدة أن تلاحق الذين نفذوا جريمة الاغتيال.

وافادت قناة "المسيرة" ان وزارة الداخلية اليمنية نعت، اليوم الجمعة، الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي  الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي.

وأكدت الوزارة في بيان أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي شقيق قائد حركة انصارلله.

وذكر البيان أن "الشهيد كان من خيرة رجال الوطن مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل الله دفاعا عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء".

انتهى ** 2342

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