استشهاد ابراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم حركة انصار الله

وافادت قناة "المسيرة" ان وزارة الداخلية اليمنية نعت، اليوم الجمعة، الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي.

وأكدت الوزارة في بيان أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي شقيق قائد حركة انصارلله.

وذكر البيان أن "الشهيد كان من خيرة رجال الوطن مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل الله دفاعا عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء".

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