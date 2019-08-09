ايران تفوز على كوبا في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو بكرة الطائرة

وتمكن المنتخب الايراني في المباراة التي اقيمت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية من الفوز على نظيره الكوبي بنتيجة 3-2 .

وكان المنتخب الكوبي قد فاز بالشوطين الاول والثاني بنتيجة 25-23 و 28-26 الا ان المنتخب الايراني استعاد توازنه وتمكن من حسم الاشواط الثلاثة التالية لصالحه بنتائج 25-17 و 25-16 و 15-10 لينهي اللقاء لصالحه 3-2 .

وتخوض ايران مباراتها في الجولة الثانية امام المكسيك اليوم السبت ، فيما ستلتقي مع روسيا البلد المضيف والفائزة ببطولة دوري الامم 2019 ، غدا الاحد.

ويتاهل متصدر هذه المجموعة الى الاولمبياد مباشرة وفي حال لم تحصل ايران على بطاقة التأهل فستشارك في التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال الفترة من 6 الى 12 يناير/كنون الثاني 2020 بمشاركة افضل 8 فرق اسيوية.

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