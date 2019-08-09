١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٠٩
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431346
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ايران تفوز على كوبا في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو بكرة الطائرة

ايران تفوز على كوبا في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو بكرة الطائرة

طهران / 10 اب / اغسطس / ارنا- فاز المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة على نظيره الكوبي عصر الجمعة في اولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن المنتخب الايراني في المباراة التي اقيمت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية من الفوز على نظيره الكوبي بنتيجة 3-2 .

وكان المنتخب الكوبي قد فاز بالشوطين الاول والثاني بنتيجة 25-23 و 28-26  الا ان المنتخب الايراني استعاد توازنه وتمكن من حسم الاشواط الثلاثة التالية لصالحه بنتائج 25-17 و 25-16 و 15-10 لينهي اللقاء لصالحه 3-2 .

وتخوض ايران مباراتها في الجولة الثانية امام المكسيك اليوم السبت ، فيما ستلتقي مع روسيا البلد المضيف والفائزة ببطولة دوري الامم 2019 ، غدا الاحد.

ويتاهل متصدر هذه المجموعة الى الاولمبياد مباشرة وفي حال لم تحصل ايران على بطاقة التأهل فستشارك في التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال الفترة من 6 الى 12 يناير/كنون الثاني 2020  بمشاركة افضل 8 فرق اسيوية.

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