١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٣٥
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431358
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قائد الدفاع الجوي الايراني: لن يتجرأ اي بلد على مهاجمتنا

قائد الدفاع الجوي الايراني: لن يتجرأ اي بلد على مهاجمتنا

طهران / 10 اب /اغسطس /ارنا- أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان اي بلد لن يتجرأ على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال العميد صباحي فرد في كلمة له الجمعة خلال مهرجان "مالك الاشتر" الثامن للاحاطة: لن يتجرأ أي بلد حتى لفظياً ، على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء صلابة وتدابير القائد العام للقوات المسلحة واقتدار القوات المسلحة.

واعتبر قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش، مسالة الاحاطة أمرا هاما بالنسبة للقادة، مضيفا: انه بامكان القائد اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت ممكن في مواجهة الأحداث المختلفة حين احاطته الكاملة بالامور.

واعتبر العميد صباحي فرد، ان مهمة الاحاطة واجب شخصي للقائد، مضيفا: ان لم يمتلك القائد الاحاطة المطلوبة للمعلومات في مختلف المجالات ، فلا يمكنه اتخاذ القرار الصائب، وقد يتسبب ذلك في بعض الأحيان في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه.

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