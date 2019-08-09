قائد الدفاع الجوي الايراني: لن يتجرأ اي بلد على مهاجمتنا

وقال العميد صباحي فرد في كلمة له الجمعة خلال مهرجان "مالك الاشتر" الثامن للاحاطة: لن يتجرأ أي بلد حتى لفظياً ، على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء صلابة وتدابير القائد العام للقوات المسلحة واقتدار القوات المسلحة.

واعتبر قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش، مسالة الاحاطة أمرا هاما بالنسبة للقادة، مضيفا: انه بامكان القائد اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت ممكن في مواجهة الأحداث المختلفة حين احاطته الكاملة بالامور.

واعتبر العميد صباحي فرد، ان مهمة الاحاطة واجب شخصي للقائد، مضيفا: ان لم يمتلك القائد الاحاطة المطلوبة للمعلومات في مختلف المجالات ، فلا يمكنه اتخاذ القرار الصائب، وقد يتسبب ذلك في بعض الأحيان في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه.

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