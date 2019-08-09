ظريف: علينا بذل الجهود للحفاظ على حقوق شعبنا

واكد ظريف في شريط فيديو نشره على الاينستغرام ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب وقال: اننا متعلقون بهذا الشعب وكل ما عندنا هو منه، لذا ينبغي علينا بذل الجهود اكثر من اي حكومة ودولة اخرى للحفاظ على حقوق شعبنا.

انتهى ** 2342