ظريف: علينا بذل الجهود للحفاظ على حقوق شعبنا

واكد ظريف في شريط فيديو نشره على الاينستغرام ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب وقال: اننا متعلقون بهذا الشعب وكل ما عندنا هو منه، لذا ينبغي علينا بذل الجهود اكثر من اي حكومة ودولة اخرى للحفاظ على حقوق شعبنا.
انتهى ** 2342
طهران / 10 اب /اغسطس /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة بذل الجهود للحفاظ على حقوق الشعب الايراني.
واكد ظريف في شريط فيديو نشره على الاينستغرام ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب وقال: اننا متعلقون بهذا الشعب وكل ما عندنا هو منه، لذا ينبغي علينا بذل الجهود اكثر من اي حكومة ودولة اخرى للحفاظ على حقوق شعبنا.
انتهى ** 2342
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