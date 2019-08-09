١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٤٩
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431362
٠ Persons

ظريف: علينا بذل الجهود للحفاظ على حقوق شعبنا

ظريف: علينا بذل الجهود للحفاظ على حقوق شعبنا

طهران / 10 اب /اغسطس /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة بذل الجهود للحفاظ على حقوق الشعب الايراني.

واكد ظريف في شريط فيديو نشره على الاينستغرام ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب وقال: اننا متعلقون بهذا الشعب وكل ما عندنا هو منه، لذا ينبغي علينا بذل الجهود اكثر من اي حكومة ودولة اخرى للحفاظ على حقوق شعبنا.

انتهى ** 2342 

تعليقك

You are replying to: .
4 + 4 =