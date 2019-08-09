قائد سلاح البر الايراني: قواتنا المسلحة لا تُقهر

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة قال العميد حيدري، انه لا خطر يهدد امن حدود البلاد وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعيش في ظل الامن التام.

واضاف، ان قواتنا متواجدة في الحدود بكل معداتها وفي منتهى الجهوزية والاستعداد الا ان هذا التواجد لا يعود لوجود تهديد في اطراف حدودنا.

واكد استتباب الامن الكامل في البلاد واضاف، انه وبغية تعزيز الامن والمزيد من السيطرة على الاعداء فانه يتم رصد تحركاتهم وهم مرمى نيراننا.

واشار الى الرصد الكامل لتحركات العدو واضاف، ان الجيش على استعداد للرد ردا حازما على اي تحرك اخرق من جانب العدو مهما بلغ مستواه في البر والبحر والجو .

واكد العميد حيدري على اجراء تغييرات واسعة في القوة البرية من اجل تعزيز قدراتها القتالية حيث تحولت الى وحدات متحركة وهجومية قادرة على الرد بحزم على اي تهديدات معادية في اقصر فترة زمنية ممكنة.

انتهى ** 2342