١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431377
٠ Persons

قائد عسكري ايراني: التحالف البحري الاميركي فشل قبل تشكيله

قائد عسكري ايراني: التحالف البحري الاميركي فشل قبل تشكيله

طهران / 10 اب /اغسطس /ارنا- اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بان التحالف البحري الذي تسعى له اميركا قد فشل قبل تشكيله.

وقال العميد بوردستان في تصريح له الجمعة على هامش الاجتماع السنوي العشرين لرابطة الاتحادات الاسلامية للطلبة الجامعيين المستقلين في انحاء البلاد، انه يتم تحليل جميع التحركات سواء في البر والجو والبحر او في الحدود وما وراء الحدود وخارج المنطقة ومن ثم يتم اتخاذ الطاقات الدفاعية اللازمة بما يتناسب مع ذلك.

واضاف قائد القوة البرية السابق، ان الاميركيين يسعون لتشكيل تحالف الا اننا لا نرى سوى دولة او دولتين اعلنتا استعدادهما للانضمام لهذا التحالف اي انه فشل قبل تشكيله.

واعتبر ان الزمن هو زمن عزة الجمهورية الاسلامية الايرانية وافول اميركا وقال، سنشهد ان شاء الله تعالى افول اميركا في القريب العاجل.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
4 + 2 =