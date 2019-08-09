١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83431384
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رئيس بعثة الحج الايرانية: لتاخذ الدول الاسلامية في الحج مصالح الامة الاسلامية بنظر الاعتبار

رئيس بعثة الحج الايرانية: لتاخذ الدول الاسلامية في الحج مصالح الامة الاسلامية بنظر الاعتبار

طهران / 10 اب /اغسطس /ارنا- اكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب بانه على الدول الاسلامية ان تاخذ بنظر الاعتبار في الحج مصالح الامة الاسلامية.

وخلال لقائه رئيس البعثة الموفدة من قبل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ علي المولا، في مكة المكرمة الجمعة، قال حجة الاسلام نواب، انه على الدول الاسلامية في هذه الزيارة المعنوية الا تاخذ مصالحها فقط بنظر الاعتبار بل مصالح جميع الدول الاسلامية ليستفيد الجميع من ذلك.

من جانبه صرح رئيس وفد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى الحج بان بلاده استفادت في تسيير قوافل الحجاج الى الديار المقدسة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال.

واوضح الشيخ المولا بان اكثر من 50 بالمائة من الحجاج العراقيين توجهوا الى الديار المقدسة عن طريق البر في موسم الحج لهذا العام.

انتهى ** 2342

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