فريق الغوص الايراني في الالعاب العسكرية الدولية يسجل رقما جديدا في انقاذ الغواصة

اعلن ذلك السكرتير التنفيذي للدورة الرابعة لمسابقات الغوص في العمق العسكرية، الادميرال برويز سليمي بناه، وقال ان فريق الغوص الايراني تمكن من تسجيل رقم قياسي جديد في سباق انقاذ الغواصة الغارقة بعد ان خاض منافسة حامية مع الفرق الاخرى المشاركة متقدما على فريقي روسيا والصين اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

واوضح بان الفريق الايراني سجل في سائر السباقات ايضا افضل الارقام ومن ضمنها انقاذ السفينة الغارقة وهو الان يحتل مركز الصدارة بانتظار سائر السباقات.

واكد بان الهدف من تنظيم هذه المسابقات هو تبادل المعرفة والخبرة ونقل رسالة السلام والصداقة بين الدول واضاف، لقد اثبتنا بان الخليج الفارسي هو من ضمن اكثر مناطق العالم امنا حيث تمكنت قوات الجيش والحرس الثوري من ارساء الامن المستديم فيه في رغم كل محاولات الدول المعادية الرامية الى زعزعة الامن.

يذكر ان سباقات الالعاب العسكرية الدولية تجري في العديد من الدول من ضمنها الدورة الرابعة للغوص في العمق باستضافة القوة البحرية الايرانية وبمشاركة فرق الغوص العسكرية من ايران وروسيا والصين وسوريا وجنوب افريقيا وفنزويلا.

انتهى ** 2342