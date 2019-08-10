بلدية تبريز توقع مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية في قطاع السياحة

وأعلن مدير الاستثمار والشراكة في بلدية تبريز اليوم السبت، ان هذه الاتفاقية تتضمن الأنشطة السياحية وبعض المشاريع الحضرية بالإضافة إلى الخدمات البلدية.

وقال رضا جمالي: إن الرئيس التنفيذي للشركة النمساوية مهتم بالعمل بشكل وثيق مع تبريز لتنفيذ مشاريع الخدمات السياحية في المدينة، ونظرا لخبرة هذه المجموعة الاستثمارية، والفرص المتاحة لديها على المستوى الأوروبي، فبامكانها احداث تطور في مجال الاستثمار في تبريز .

وأضاف: ان تسهيل عملية الترخيص وتأمين الاستثمار وتيسير علاقات الشراكة، هي برامج يجب أن تعالجها جميع الكيانات المرتبطة بالاستثمار حتى تكون قادرة على توقيع مذكرة تعاون مهمة حول التعاون في مجال التنمية والاعمار.

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