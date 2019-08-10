باحثوا جامعة ارومية ينتجون تركيبات مضادة للسرطان باستخدام الجسيمات النانوية

واضاف نقی الیوم السبت لارنا ان المركبات النباتية المضادة للسرطان جذبت انتباه العديد من الباحثين والمنتجين في مجال المستحضرات الصيدلانية و التجميل بسبب قلة آثارها الجانبية مقارنة مع الأدوية الكيميائية.

واشار رئيس جامعة ارومية الى التركيبات المضادة للسرطان المنتجة من نبات"العشبة الذهبية" وقال : ان اهم منتجين مستحصلين هما زانتومیکرول (Xanthomicrol) وسیرسیمارتین (Cirsimaritin).

وبين ان الباحثين في الجامعة وباستخدام الجسيمات النانوية ان يرفعوا انتاج هذه التركيبات بمقدار 13 ضعف.

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