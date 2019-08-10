١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83431837
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باحثوا جامعة ارومية ينتجون تركيبات مضادة للسرطان باستخدام الجسيمات النانوية

باحثوا جامعة ارومية ينتجون تركيبات مضادة للسرطان باستخدام الجسيمات النانوية

ارومية / 10 آب / اغسطس / ارنا – قال رئيس جامعة ارومية "رحيم حب نقي" نجح الباحثون في الجامعة من خلال تجارب مخبرية بتحفيز الجسيمات النانوية في جذر "العشبة الذهبية" لزيادة معدل إنتاج المركبات المضادة للسرطان.

واضاف نقی الیوم السبت لارنا ان المركبات النباتية المضادة  للسرطان جذبت انتباه العديد من الباحثين والمنتجين في مجال المستحضرات الصيدلانية و التجميل بسبب قلة آثارها الجانبية مقارنة مع الأدوية الكيميائية.

واشار رئيس جامعة ارومية الى التركيبات المضادة  للسرطان المنتجة من نبات"العشبة الذهبية"  وقال : ان اهم منتجين مستحصلين هما  زانتومیکرول (Xanthomicrol) وسیرسیمارتین (Cirsimaritin).

وبين ان الباحثين في الجامعة وباستخدام الجسيمات النانوية ان يرفعوا انتاج هذه التركيبات بمقدار 13 ضعف.

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