صادرات النفط الإيرانية لن تتوقف أبداً

ووفقا لوزارة النفط، صرح "عبد الله حاتميان" بأنه من خلال تشغيل واستكمال الطاقة الإنتاجية لإحدى المصافي الجديدة في الخليج الفارسي (نجمة الخليج الفارسي في بندرعباس)، نجحنا في توفير البنزين عالي الجودة من فئة "يورو 5" لسد حاجة البلاد، وقال ان إنتاج البنزين بجودة "يورو 5" لهذه المصفاة، ولإنتاج البنزين بجودة عالية في مصافي البلاد الآخرى يسهم في خفض معدل التلوث بشكل مباشر.

وفي إشارة إلى القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ، صرح النائب في البرلمان بان إيران لاتواجه مشكلة في توريد المنتجات البترولية على المستوى المحلي، موضحا بان الأمريكيين اعتقدوا أننا لا نستطيع توفير جميع البنزين الذي تحتاجه البلاد، وان الشعب سيواجه مشاكل.

وأكد إن صادرات النفط الإيرانية لن تتوقف أبدا، مضيفا، ان الصادرات مستمرة بجهود وزارة النفط، وبالطبع تم إغلاق الطريق أمام المهربين.

ووصف حاتميان، الدعاية المغرضة حول إنهاء احتياطيات الطاقة الإيرانية وعدم بيع النفط بالكاذبة، قائلا إن مشاريع التطوير التي تهدف إلى تحسين كمية ونوعية المنتجات البترولية جارية، مع استخدام 95 بالمائة من القدرات الداخلية.

انتهى** 2344