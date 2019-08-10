منسقة الأمم المتحدة في طهران تشيد بموقف ظريف من التعددية

وتطرقت منسقة الأمم المتحدة في إيران "أغوتشي دانيلز" في مقابلة مع إرنا، الى تعاون ايران مع الأمم المتحدة وقالت : كما قال الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا ان التعددية تواجه ضغوطا هائلة، بحيث نشهد اليوم تصاعد النزاعات وتغير المناخ وتعميق عدم المساواة وتصاعد التوترات بشأن التجارة.

وصرحت، بإن هناك حاجة إلى مقاربة عالمية لمواجهة هذه التحديات، وقالت: في هذا الموقف الصعب، يجب أن ندعو إلى التعاون الدولي.

وأكدت دانيلز على أن إيران من الاعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وأشارت إلى سبعة عقود من شراكة وتعاون الأمم المتحدة مع إيران، مضيفة أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أكد على أهمية التعددية في مناسبات مختلفة، وفي رأيي هو بطل التعددية.

وتعليقا على موقف الأمم المتحدة من الحظر على وزير الخارجية الإيراني، قالت ان الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى أقصى درجات ضبط النفس على جميع المستويات، اننا في الأمم المتحدة، نحث جميع الأعضاء على المشاركة في الحوار والتعاون المتعدد الأطراف.

وأعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في إيران، عن عرض كتاب التعاون بين إيران والأمم المتحدة في المستقبل القريب، موضحة ان هذا الكتاب عبارة عن مجموعة لا مثيل لها من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي تسلط الضوء على الأحداث المهمة التي استمرت لأكثر من سبعة عقود من الشراكة بين إيران والأمم المتحدة، بعنوان " تاريخ مصور للتعاون بين الأمم المتحدة وإيران".

وأضافت أن إيران ، كواحدة من الحكومات الست المؤسسة للأمم المتحدة، لعبت دوراً هاماً في إنشاء هذه المنظمة، وهي اليوم لا تزال تؤيد مبادئها وقيمها.

إيران سادس دولة في العالم من حيث استضافة اللاجئين

وفي معرض تعليقها على دور الأمم المتحدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرهة الحالية، قالت : تدعم الأمم المتحدة إيران لتحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية الوطنية السادسة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأمم المتحدة البلدان في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية في إطار القوانين واللوائح الوطنية للدولة ونحن ملتزمون بدعم الحكومة الإيرانية في تقديم المساعدة للاجئين ، حيث أن إيران هي البلد المضيف السادس للاجئين في العالم .

انتهى