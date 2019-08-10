السفير الايراني: الحظر الأمريكي ضد 80 مليون إيراني إرهاب اقتصادي

وجاء في رسالة السفير الإيراني " ايرج مسجدي" مخاطبا المسؤولين في العراق : يحتفل الشعب الإيراني هذه السنة بعيد الأضحى ، في حال بدأت الحكومة الأمريكية المتغطرسة بانتهاك جميع القوانين الدولية والإنسانية من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب ضد 80 مليون إيراني ،حيث أنها شنت حربا اقتصادية شاملة ضد الشعب الإيراني.

وأكد مسجدي أن هذه الحرب الاقتصادية هي مصداق للإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني ،لكن بفضل الله واتكاء الشعب والحكومة الإيرانية على الله ، ستفشل أمريكا المجرمة وحلفائها وسيصيبهم الإحباط كما في السابق.

وقال سفیر الجمهوریة الإسلامیة أيضا : أتوسل إلى الله عزوجل بكل تواضع أن يحقق الوحدة والتلاحم بين كافة ابناء الأمة الإسلامية وبالتالي يطيح بمؤامرات الأمريكيين والصهاينة لبث الفرقة والفوضى في المنطقة.

وفي الختام أضاف مسجدي أتقدم بالتهنئة اليكم مرة أخرى بهذا العيد الإسلامي الكبير ،سائلا الله عزوجل لجمهورية العراق حكومة وشعبا مزيدا من الرفعة والقوة والأمن والرفاه والتقدم والتنمية.

انتهى**م م**2041**